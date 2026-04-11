Dirigentes políticos denunciaron la vandalización de una sede del Centro Democrático ubicada en el barrio Antonio Santos de Bucaramanga, en hechos ocurridos en las últimas horas.

De acuerdo con la información entregada, personas no identificadas habrían ingresado al inmueble, causando daños en su infraestructura y dejando mensajes en paredes y puertas del lugar.

El caso fue reportado por el representante Óscar Villamizar y el dirigente Jonathan Pineda, quienes indicaron que ya interpusieron la denuncia ante las autoridades competentes y solicitaron avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos se conocieron luego de actividades políticas desarrolladas en la ciudad, entre ellas un evento del senador Iván Cepeda en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que establezca relación entre ambos hechos.



Sede política del Centro Democrático fue objeto de vandalismo en Bucaramanga

También se registraban en la ciudad otras actividades políticas con participación de figuras como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, en medio del actual ambiente electoral.

Los dirigentes rechazaron lo ocurrido y reiteraron el llamado a las autoridades para identificar y judicializar a los responsables de estos hechos. Por ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento de fondo, mientras avanzan las labores de verificación.