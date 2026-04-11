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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Sede política del Centro Democrático fue objeto de vandalismo en Bucaramanga

Sede política del Centro Democrático fue objeto de vandalismo en Bucaramanga

El hecho fue denunciado por dirigentes políticos, quienes señalaron que ya interpusieron la respectiva denuncia ante las autoridades. Los daños se registraron en la sede ubicada en el barrio Antonio Santos Centro de la ciudad.

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