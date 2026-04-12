Muerte de perrita Kira no queda impune en Bucaramanga: agresor debe pagar $87 millones de pesos

El caso de Kira, la perrita que murió tras una brutal agresión en el barrio Betania de Bucaramanga, sigue generando reacciones en la ciudad. En las últimas horas, una Inspección de Policía sancionó al responsable con una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 87 millones de pesos.

De acuerdo con la decisión de la Inspección de Protección de la Vida, en este caso se evidenció un alto grado de sevicia. Durante el proceso administrativo, las autoridades analizaron el material probatorio, incluyendo videos en los que, según el informe, se observa al ciudadano agrediendo físicamente al animal de manera reiterada.

El inspector Esteban Nicolás Álvarez señaló que los animales son “seres sintientes de especial protección contra el dolor y el sufrimiento”, y advirtió que este tipo de conductas no pueden ser consideradas hechos aislados. Según explicó, se trata de manifestaciones de violencia que afectan principios fundamentales como la empatía y la convivencia.

En su pronunciamiento, el funcionario indicó que las agresiones contra Kira generaron sufrimiento innecesario y atentaron directamente contra la integridad del animal. Además, precisó que la conducta fue valorada como grave, al evidenciarse golpes reiterados y un nivel de violencia significativo.



Con una multa cercana a los $87 millones fue sancionado el agresor de Kira, la perrita que murió tras ser golpeada a puños en el barrio Betania de Bucaramanga. La Inspección de Protección de la Vida determinó alto grado de sevicia en los hechos. #VocesySonidos pic.twitter.com/BotVv8yXcX — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 12, 2026

Por esta razón, la autoridad aplicó los principios de proporcionalidad, estableciendo que la sanción debía ser adecuada, necesaria y equilibrada frente a la gravedad de los hechos. En ese sentido, concluyó que no se trató de un acto leve ni de un descuido, sino de una conducta con un claro nivel de violencia y sevicia.

La multa impuesta hace parte de un proceso administrativo por presunto maltrato animal, enmarcado en la normativa vigente en Colombia que busca proteger a los animales y sancionar las conductas que vulneren su bienestar.

Publicidad

El caso ha generado indignación entre la ciudadanía y colectivos animalistas, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y endurecer las sanciones frente a este tipo de hechos.

Por su parte, el alcalde Cristian Portilla aseguró que el proceso no termina con esta sanción económica; confirmó que ya se enviaron copias a la Fiscalía para avanzar en una posible judicialización del responsable.

Entretanto, las autoridades reiteraron que estos procesos buscan establecer responsabilidades y enviar un mensaje claro frente al maltrato animal en Bucaramanga.

Publicidad

El caso de Kira reabre el debate sobre la efectividad de las sanciones, el seguimiento a las denuncias y la necesidad de reforzar las acciones institucionales para prevenir hechos de violencia contra los animales en la ciudad.