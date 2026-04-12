En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Estados Unidos-Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Muerte de perrita Kira no queda impune en Bucaramanga: agresor debe pagar $87 millones de pesos

Muerte de perrita Kira no queda impune en Bucaramanga: agresor debe pagar $87 millones de pesos

La Inspección de Policía determinó que hubo violencia extrema contra la perrita en el barrio Betania, y confirmaron maltrato animal con alto grado de sevicia y sancionaron al responsable con 50 salarios mínimos.

Kira.jpg
Kira, perrita que fue hallada muerta en caso de maltrato en Bucaramanga.
// Tomada de redes sociales.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad