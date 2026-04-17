Gobernador de Santander cuestiona ausencia de congresistas en reunión para proyectos

Un llamado contundente a la dirigencia política del departamento hizo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, tras la ausencia de varios congresistas electos en una reunión estratégica convocada para priorizar obras y gestionar recursos ante el Gobierno Nacional.

El encuentro, que reunió a empresarios, gremios y autoridades regionales, tenía como objetivo consolidar una agenda común que permita impulsar proyectos clave de infraestructura y desarrollo para el departamento. Sin embargo, la inasistencia de algunos senadores y representantes generó preocupación en el mandatario.

“Necesitamos concientizar a senadores y representantes de que aquí los intereses de Santander están por encima de los intereses políticos e ideológicos”, expresó Díaz, insistiendo en la importancia de trabajar de manera articulada para lograr avances concretos.

Hoy nos reunimos con la Bancada santandereana para seguir gestionando resultados



Sostuvimos un encuentro en acción unificada con congresistas de Santander, empresarios y nuestro gabinete departamental para avanzar en las prioridades del departamento y fortalecer la gestión de… pic.twitter.com/qwbCNKQfJr — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) April 17, 2026

Durante la jornada se socializaron iniciativas consideradas prioritarias para la región, como el mejoramiento de la vía Barbosa–Bucaramanga, la recuperación de corredores viales estratégicos, la culminación de la Ruta del Cacao y proyectos que buscan fortalecer el turismo, la infraestructura y la competitividad del departamento.



El gobernador enfatizó que varios de estos proyectos ya cuentan con estudios avanzados, por lo que el principal reto es asegurar su financiación y ejecución. En ese sentido, recalcó que el respaldo de la bancada parlamentaria es clave para gestionar recursos a nivel nacional.

🤝Acción unificada por el desarrollo de Santander



En un espacio de diálogo con congresistas y representantes a la Cámara santandereanos, empresarios y el gabinete departamental, se socializaron las principales necesidades de Santander en sectores como educación, salud,… pic.twitter.com/2F2izCRpvf — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) April 16, 2026

Gremios y líderes empresariales respaldaron el llamado del mandatario, destacando la necesidad de unir esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo regional. Al evento solo asistieron los congresistas electros Guillermo Blanco y Diego Fran Ariza.

"Como representante a la Cámara por Santander, reitero mi compromiso de trabajar desde el Congreso por los proyectos que impulsen el desarrollo del departamento y mejoren la calidad de vida de los santandereanos", dijo Blanco.

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Este episodio pone en evidencia las tensiones entre la dirigencia política y las autoridades departamentales, en un momento en el que Santander enfrenta retos económicos y sociales que requieren coordinación institucional y voluntad política para avanzar en soluciones de fondo.