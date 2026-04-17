Dos personas mueren en accidentes de tránsito en zonas rurales de Santander

Dos trágicos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas enlutan a familias en el departamento de Santander, dejando como saldo la muerte de dos hombres en hechos ocurridos en zonas rurales de los municipios de California y Matanza.

El primer caso se presentó en la vereda La Baja, en jurisdicción de California, donde perdió la vida Emanuel Tami Peñaranda, un joven minero de 26 años. Según versiones preliminares, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando sufrió un accidente mientras regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral.

Las condiciones climáticas de la zona, caracterizada por bajas temperaturas y posibles dificultades de visibilidad, serían factores que habrían incidido en el siniestro.

Dos hombres murieron en accidentes de tránsito que se presentaron en Matanza y California, Santander. Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Tami y Ewwin Camacho. #MañanasBlu pic.twitter.com/cocfEpAhiI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 17, 2026

En un segundo hecho, ocurrido en zona rural de Matanza, falleció Edwin Camacho, quien conducía una camioneta que terminó cayendo a un abismo. Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades, aunque se presume que las condiciones de la vía y la topografía del terreno pudieron influir en la tragedia.



Trágico accidente en Santander: conductor murió tras rodar camioneta por abismo en zona rural de Matanza. La víctima fue identificada como Edwin Camacho #VocesySonidos pic.twitter.com/MLSR6o9eoP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 17, 2026

Estos hechos se suman a la preocupante cifra de accidentes de tránsito en vías rurales del departamento, donde factores como el estado de las carreteras, las condiciones climáticas y la imprudencia al volante continúan cobrando vidas.

En Bucaramanga un taxi se accidentó en el norte de la ciudad. Al parecer fue por exceso de velocidad en medio de un intenso aguacero. Los ocupantes del carro salieron ilesos.

#ReporteroBlu Los ocupantes de un taxi se salvaron tras sufrir un accidente de tránsito en el anillo vial Giron - Bucaramanga. El volcamiento del vehículo se presentó al parecer por exceso de velocidad #VocesySonidos pic.twitter.com/xbz2Plq3Un — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 16, 2026

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de alta montaña y carreteras destapadas, con el fin de evitar nuevas tragedias en las vías de Santander.