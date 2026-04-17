En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Rodríguez Orejuela
Caso Colmenares
Olmedo López
Fiesta en cárcel de Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos personas mueren en accidentes de tránsito en zonas rurales de Santander

Dos personas mueren en accidentes de tránsito en zonas rurales de Santander

En Bucaramanga un taxi se accidentó en el norte de la ciudad. Al parecer fue por exceso de velocidad en medio de un intenso aguacero.

FOTO ACCIDENTE EN MATANZA- SANTANDER.jpg
FOTO: Accidente en Matanza, Santander- capturada de video en redes sociales
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Dos trágicos accidentes de tránsito registrados en las últimas horas enlutan a familias en el departamento de Santander, dejando como saldo la muerte de dos hombres en hechos ocurridos en zonas rurales de los municipios de California y Matanza.

El primer caso se presentó en la vereda La Baja, en jurisdicción de California, donde perdió la vida Emanuel Tami Peñaranda, un joven minero de 26 años. Según versiones preliminares, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando sufrió un accidente mientras regresaba a su vivienda tras finalizar su jornada laboral.

Las condiciones climáticas de la zona, caracterizada por bajas temperaturas y posibles dificultades de visibilidad, serían factores que habrían incidido en el siniestro.

En un segundo hecho, ocurrido en zona rural de Matanza, falleció Edwin Camacho, quien conducía una camioneta que terminó cayendo a un abismo. Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades, aunque se presume que las condiciones de la vía y la topografía del terreno pudieron influir en la tragedia.

Estos hechos se suman a la preocupante cifra de accidentes de tránsito en vías rurales del departamento, donde factores como el estado de las carreteras, las condiciones climáticas y la imprudencia al volante continúan cobrando vidas.

En Bucaramanga un taxi se accidentó en el norte de la ciudad. Al parecer fue por exceso de velocidad en medio de un intenso aguacero. Los ocupantes del carro salieron ilesos.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de alta montaña y carreteras destapadas, con el fin de evitar nuevas tragedias en las vías de Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidente de tránsito

Santander

California

Matanza

Policía Nacional

Bucaramanga

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad