Cierran siete hoteles en Bucaramanga por incumplir normas de funcionamiento

La Alcaldía de Bucaramanga intensificó los operativos de inspección a establecimientos comerciales, dejando como resultado el cierre preventivo de siete hoteles en lo corrido del año por no cumplir con requisitos legales y de seguridad.

De acuerdo con el secretario del Interior, Alfonso Pinto, durante este 2026 se han realizado 14 operativos en diferentes zonas de la ciudad, enfocados principalmente en el sector hotelero. Estas acciones permitieron detectar fallas en las condiciones necesarias para la operación de varios negocios, lo que llevó a la suspensión temporal de actividades en la mitad de los casos inspeccionados.

Según la Alcaldía, estas intervenciones responden a directrices del alcalde Cristian Portilla, con el objetivo de garantizar que los establecimientos funcionen bajo la normativa vigente y en condiciones seguras para los usuarios.

“El objetivo no es frenar la actividad económica, sino asegurar que se desarrolle de manera organizada, segura y legal”, señaló Pinto, quien además hizo un llamado a los comerciantes a cumplir con las exigencias para evitar sanciones.



Desde la Alcaldía reiteraron que los operativos continuarán de manera periódica en distintas comunas de Bucaramanga, como parte de la estrategia para fortalecer la legalidad, la convivencia y el orden en la ciudad.

Finalmente, las autoridades también invitaron a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la convivencia, incluyendo casos de maltrato animal, recordando que su protección es una responsabilidad colectiva.