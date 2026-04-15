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Ya son 100 semáforos afectados en Bucaramanga por robo de cableado

Las autoridades estiman que el costo de reposición del cableado robado supera los 100 millones de pesos, lo que representa un fuerte impacto para las finanzas del municipio.

Multa por pasarse semaforo en amarillo
Multa por pasarse semaforo en amarillo
Foto: montaje Blu Radio / El Espectador
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

La Alcaldía de Bucaramanga denunció una serie de hurtos de cableado que han dejado fuera de servicio o con fallas a más de 100 intersecciones semafóricas en distintos puntos de la ciudad, generando riesgos para conductores y peatones.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el fin de semana se registraron cuatro robos que comprometieron cerca de 400 metros de cableado. Los hechos, que quedaron grabados en cámaras de seguridad, impactan sectores estratégicos como la carrera 27 con calle 56, la calle 45 con carrera 15 y la carrera 15 con calles Rosita y 17.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que los daños han obligado a activar un plan de contingencia para mitigar los efectos en la movilidad. “Nuestro equipo de semaforización está trabajando en tiempo récord para corregir esta situación”, aseguró.

Mientras se adelantan las reparaciones, agentes de tránsito y reguladores viales fueron desplegados en las intersecciones más críticas para evitar accidentes y garantizar la seguridad vial.

Las autoridades estiman que el costo de reposición del cableado robado supera los 100 millones de pesos, lo que representa un fuerte impacto para las finanzas del municipio.

Por su parte, el asesor de despacho, Deimer Mosquera, rechazó estos actos vandálicos y confirmó que ya se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía y la Sijin para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

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