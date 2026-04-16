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Muere exportero del Arsenal y Juventus en trágico accidente de tránsito

El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una de sus grandes figuras, quien murió luego de que un tren chocara contra su vehículo.

Murió Alexander Manninger, que jugó en el Arsenal, Juventus y el Liverpool
Es una figura muy recordada en el mundo del fútbol.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

El portero austríaco Alexander Manninger, que jugó en el Arsenal y en otros equipos destacados como Juventus, murió este jueves en un accidente de tráfico, informó uno de sus antiguos clubes, el FC Salzburgo.

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Manninger, de 48 años, que también formó parte de la selección de Austria y el Liverpool, entre otros, falleció cuando un tren chocó contra su coche mientras cruzaba las vías en la región de Salzburgo, según informó la agencia de noticias austríaca APA.

Murió Alexander Manninger, que jugó en el Arsenal, Juventus y el Liverpool
Murió Alexander Manninger, que jugó en el Arsenal, Juventus y el Liverpool.
Foto: AFP

"Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que perdió trágicamente la vida en un accidente de tráfico", publicó el FC Salzburgo en su página de Facebook.

"Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos. Descansa en paz, Alexander", añadió.

La Federación Austríaca de Fútbol y el Arsenal también expresaron sus condolencias.

"El mundo del fútbol ha perdido a una persona muy especial", señaló la Federación Austríaca de Fútbol en X.

"Todos en el Arsenal estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de nuestro exguardameta, Alex Manninger", publicó el club inglés en X.

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Las circunstancias del accidente, en el que nadie más resultó herido, sigue bajo investigación, según la policía.

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