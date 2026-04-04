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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Reconocido futbolista de la selección de Brasil se retira tras grave enfermedad

Reconocido futbolista de la selección de Brasil se retira tras grave enfermedad

Mediocampista brasileño se retira a los 34 años por problemas cardíacos tras un síncope y cirugía. Exfigura internacional, cerró su carrera en São Paulo tras lesiones.

Reconocido futbolista de la selección de Brasil que fue al Mundial se retira tras grave enfermedad
Oscar dos Santos Emboaba.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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