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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Video: Luis Díaz anota un golazo 'picabarra' en la victoria del Bayern sobre Aston Villa

Video: Luis Díaz anota un golazo 'picabarra' en la victoria del Bayern sobre Aston Villa

El amistoso, jugado en Hong Kong, acabó 2-1 para el equipo de 'Luchito'.

Golazo de Luis Díaz hoy 7 de agosto 2026
Golazo de Luis Díaz hoy 7 de agosto 2026
Foto: Bayern y captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

En medio de los rumores que han perseguido a Luis Díaz en la pretemporada, Bayern Múnich derrotó 2-1 al Aston Villa con golazo del extremo colombiano en un partido amistoso en Hong Kong este viernes, 7 de agosto.

El equipo de Vincent Kompany tomó la iniciativa desde el pitazo inicial, manejando la posesión y arrinconando al conjunto inglés.

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El mediocampista Aleksandar Pavlović dio el primer aviso serio con un remate atajado por el guardameta Marco Bizot.

La insistencia alemana dio sus frutos al minuto 37, cuando el defensor Kim Min-jae conectó un certero cabezazo para romper el cero y poner el 1-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo bajo el control del Bayern, impulsado por el masivo apoyo del público local hacia sus figuras.

El colombiano Luis Díaz, quien ingresó desde el banquillo, estiró la ventaja al marcar el 2-0 con un remate fuerte y bien colocado de derecha, que se estrelló con el travesaño y terminó adentro del arco rival. Además, Lucho recibió el premio al MVP del partido.

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Cuando el partido parecía resuelto, el Aston Villa reaccionó de forma bravía. Al minuto 83, el brasileño João Gomes descontó con un sorpresivo remate que venció a Manuel Neuer

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