Denuncian millonario robo a Franco Armani en el aeropuerto: su equipaje fue vaciado

Una denuncia de la familia de Franco Armani encendió la polémica luego de que la esposa del portero argentino, Daniela Rendón Alzate, asegurara que varias pertenencias de alto valor desaparecieron de una maleta durante un viaje entre Buenos Aires y Medellín.

El caso fue divulgado el pasado viernes 7 de agosto, después de que Rendón recibiera su equipaje correspondiente al vuelo AV112 de Avianca y encontrara que varios objetos personales no se encontraban dentro de la maleta. La mujer manifestó su inconformidad mediante un comunicado y posteriormente compartió un video en redes sociales.

¿Qué le robaron a Franco Armani?

De acuerdo con la denuncia, los elementos que desaparecieron de la maleta rondarían los 60 millones de pesos. Entre los artículos se encuentran:



Ropa y zapatos de marcas de lujo.

Perfumes y cremas faciales.

Un bolso que, según Rendón, pertenecía a Franco Armani.

En el video publicado por la esposa del jugador se puede ver el equipaje mientras ella explica que los elementos fueron retirados de su interior. “Sacaron absolutamente todo, camisetas, o sea, no dejaron nada. Sacaron todos los perfumes, no dejaron nada de zapatos. Se robaron todo”, afirmó.



Rendón también criticó las medidas de seguridad durante el traslado de las maletas. Según la esposa del portero, el hecho no representa solo una pérdida económica, sino que también genera dudas sobre el manejo del equipaje de los pasajeros.

Publicidad

¿Qué respondió Avianca por el robo del equipaje?

Avianca confirmó que activó sus protocolos de atención después de conocer la denuncia y que estableció contacto con la pasajera para acompañarla durante el proceso.

La aerolínea también informó que abrió una investigación interna para revisar cada etapa del recorrido de la maleta. Para ello, indicó que está recopilando los registros correspondientes y trabajando con las autoridades y operadores involucrados.

Publicidad

La compañía aseguró que mantendrá informada a Rendón sobre los avances y entregará una respuesta cuando finalice la revisión del caso.