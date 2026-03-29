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Blu Radio  / Mundo  / Portero perdió la vida en pleno partido de fútbol tras recibir balonazo en el pecho: quedó en video

Portero perdió la vida en pleno partido de fútbol tras recibir balonazo en el pecho: quedó en video

Un juego entre amigos terminó en tragedia cuando un arquero colapsó en la cancha tras una jugada. El momento quedó grabado.

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