Portero perdió la vida en pleno partido de fútbol tras recibir balonazo en el pecho: quedó en video

Un portero falleció en plena cancha luego de recibir un fuerte impacto del balón en el pecho durante un partido informal, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y cuyo video se ha difundido en redes sociales.

El incidente ocurrió en la tarde del jueves 26 de marzo en una cancha ubicada en el municipio de Onikisubat, en la provincia de Kahramanmaras, Turquía. De acuerdo con reportes de medios locales, el compromiso reunía a un grupo de aficionados de distintas edades que disputaban un juego recreativo sin imaginar el desenlace fatal.

Las imágenes que circulan muestran el momento exacto en que uno de los jugadores realiza un potente remate desde corta distancia, aproximadamente seis metros. El arquero, identificado como Selahittin Atli, logra detener el disparo, pero recibe el impacto directamente en el pecho. En un principio, la jugada parecía no tener mayores consecuencias, pues el guardameta despeja el balón y se reincorpora.



Este es el video

Kahramanmaraş'ta halı sahada göğsüne çarpan top sonrası kalbi duran 45 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti. pic.twitter.com/25a8xyheDs — İşçi Haber (@iscihaber) March 27, 2026

Sin embargo, segundos después, el hombre de 49 años se desploma de manera repentina sobre el césped artificial. La reacción de quienes estaban en el lugar fue inmediata: sus compañeros corrieron a asistirlo mientras pedían ayuda desesperadamente. Personal de primeros auxilios del complejo deportivo ingresó rápidamente al campo para brindarle atención inicial.



Tras los primeros intentos de reanimación, el portero fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano. Pese a los esfuerzos del personal de salud, minutos después se confirmó su fallecimiento. Los reportes preliminares indican que el impacto habría desencadenado un paro cardiorrespiratorio, aunque las causas exactas serán determinadas mediante estudios forenses.

Las autoridades locales informaron que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer si existen responsabilidades adicionales. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con este caso.