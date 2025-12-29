Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, critica cambios en la cúpula militar

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reaccionó a los recientes cambios en la cúpula militar del país, manifestando su preocupación por lo que calificó como una 'improvisación del Gobierno Nacional', cuando restan cerca de siete meses para la finalización del actual mandato presidencial.

De acuerdo con el mandatario, realizar modificaciones en los altos mandos en esta etapa puede afectar el acoplamiento y la articulación de las estrategias de seguridad en las regiones. “Hacer cambios en la cúpula puede generar problemas de articulación; estos comandantes no van a tener tiempo de establecer sus planes estratégicos y deberán continuar con los que ya estaban”, señaló.

En medio de este escenario, el gobernador insistió en que la prioridad para Santander es el fortalecimiento de la ofensiva militar, especialmente en zonas estratégicas como el Magdalena Medio santandereano y la provincia de García Rovira, donde existe el riesgo de expansión de grupos armados ilegales.

Díaz Mateus pidió mantener y reforzar el bloqueo en el Magdalena Medio para evitar el ingreso de estructuras del ELN que, según advirtió, buscan desplazarse desde Arauca hacia el interior del departamento.



Asimismo, solicitó intensificar las acciones de control en la frontera con Norte de Santander, con el fin de impedir que los grupos armados ilegales afecten la tranquilidad y la seguridad de los municipios santandereanos.

Frente al nombramiento del mayor general Roger Gómez como nuevo comandante del Ejército Nacional, el gobernador expresó un concepto favorable sobre su trayectoria y capacidades. Destacó que se trata de un oficial con todas las calidades para ejercer el mando y resaltó su origen santandereano, del municipio de Lebrija.

No obstante, reiteró que el principal reto del nuevo comandante será el poco tiempo disponible para lograr una adecuada articulación y definir una estrategia propia.

“Desafortunadamente lo colocan faltando siete meses, lo que hará difícil el acoplamiento y la elaboración de un plan estratégico con su impronta para desarrollar la ofensiva que requiere el país”, concluyó el mandatario.