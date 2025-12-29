Cuatro homicidios en menos de 24 horas en Barrancabermeja; comunidad pide medidas urgentes

La violencia en Barrancabermeja no da tregua. Entre el domingo 28 y la madrugada de este lunes, 29 de diciembre, se registraron cuatro homicidios.

La jornada más violenta se vivió precisamente el domingo cuando fueron asesinas tres personas en menos de 12 horas. El primer caso ocurrió en el barrio 20 de Agosto donde murió Breyner Gómez. Posteriormente, en el barrio Ramadal falleció Melquisedec Jiménez López, de 29 años, quien fue atacado a tiros.

El tercer hecho de sangre registrado el domingo ocurrió en el barrio San Silvestre donde Yesid Alexander Chávez Anaya, de 39 años, quien era conocido con el alias de ‘El Indio’, fue atacado cuando departía con otras personas, las cuales resultaron heridas. Aunque Chávez Anaya fue auxiliado por la comunidad y fue trasladado a un centro asistencial, finalmente falleció producto de las heridas.

Por último, en la madrugada de este lunes se presentó un hecho sicarial en inmediaciones del barrio Villa Rosa. Según el reporte entregado por algunos testigos, la víctima, identificada como David Orlando Correa Fernández, fue atacado a bala y quedó tendido sobre la vía mientras los autores del crimen huyeron del lugar.



Las autoridades están analizando las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables de estos asesinatos. Además, están investigando si las muertes de las últimas horas están relacionadas entre sí.

La ola de violencia mantiene en alerta a la población de Barrancabermeja, pues en lo corrido del año van 158 muertes violentas, de las cuales 17 se han registrado durante el mes de diciembre.

La comunidad pide mayor control por parte de las autoridades, pues los jóvenes de Barrancabermeja han sido las principales víctimas.

Publicidad

Sin embargo, la Policía del Magdalena Medio ha manifestado que la mayor parte de los hechos sicariales son producto de las guerras internas por el control de territorios para temas de microtráfico, los pobladores del Puerto Petrolero denuncian que muchas muertes son perpetradas por delincuencia común que se la pasa robando en las diferentes comunas. La comunidad pide acciones urgentes para frenar esta ola de muerte.