Alerta en Barrancabermeja: aumentan quemados por pólvora durante temporada decembrina

Las autoridades de salud del puerto petrolero emitieron un llamado urgente a la comunidad para evitar el uso de pólvora y acudir de inmediato a los centros asistenciales en caso de sufrir lesiones, ante el preocupante aumento de personas quemadas durante la actual temporada decembrina.

La pólvora sigue dejando heridos en Santander. En Barrancabermeja se reportan 3 quemados y las autoridades advierten que el temor a sanciones está retrasando la atención médica y poniendo vidas en riesgo. Andrés Manosalva Camargo, secretario de Salud del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, ya son tres los casos de personas quemadas en Barrancabermeja y más de 30 en todo el departamento de Santander, cifras que continúan en ascenso.

La principal preocupación de las autoridades es que muchas de las personas lesionadas no están buscando atención médica de forma oportuna, por temor a sanciones económicas, lo que termina agravando su estado de salud.

Así lo advirtió el secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo, quien explicó que recientemente se atendieron dos nuevos casos, un hombre de 48 años y una mujer de 22 años. En este último caso, la joven resultó lesionada el pasado 24 de diciembre, pero solo acudió a la IPS hasta el sábado, lo que complicó su condición, dado que se trató las lesiones en casa sin ningún control adecuado.



“La recomendación principal es que, una vez se tenga una lesión, se dirijan inmediatamente a la IPS de la red donde están afiliados. Esto es indispensable para proteger la vida. En Barrancabermeja ya reportamos tres quemados adultos por pólvora”, señaló el funcionario.

Las autoridades indicaron que los afectados presentan quemaduras de consideración, producto de la manipulación directa de pólvora, lesiones que requieren atención médica especializada para evitar complicaciones mayores.

Por ello, insistieron en que la prioridad debe ser la salud y la vida, y no el temor a posibles sanciones, reiterando su compromiso con la prevención y la atención oportuna durante esta temporada.