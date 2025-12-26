En vivo
Pólvora, homicidios y licor adulterado: este es el balance del plan Navidad de la Policía

Pólvora, homicidios y licor adulterado: este es el balance del plan Navidad de la Policía

Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional.

