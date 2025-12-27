Increíble hallazgo en TransMilenio: incautan pólvora para la venta en la Av. Jiménez

Bogotá todavía no despide el año y ya encendió una nueva alerta alrededor del uso y la venta ilegal de pólvora. Un hallazgo reciente volvió a poner la lupa sobre un problema que persiste en temporada decembrina y que, en esta ocasión, dejó preocupadas a las autoridades por el escenario en el que fue detectado: el sistema de transporte masivo TransMilenio.

Más allá de las cifras de personas lesionadas, la incautación de artefactos pirotécnicos dentro de buses y estaciones evidenció que el uso indebido de pólvora sigue siendo una práctica frecuente en la ciudad. Aunque muchos pensaban que este fenómeno había disminuido, diciembre demuestra año tras año que el riesgo sigue latente y, en algunos casos, va en aumento.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, con corte al 25 de diciembre, durante la temporada navideña se registraron 70 personas lesionadas por el uso de pólvora, entre menores de edad y adultos. El pico más alto se presentó en la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, cuando se reportaron 16 personas quemadas, superando incluso a la tradicional Noche de Velitas como el día con más casos en la capital.



Incautación de pólvora en TransMilenio genera alerta

El hecho que más llamó la atención ocurrió en la estación de TransMilenio de la avenida Jiménez. En ese punto, la Policía incautó 1.440 unidades de juegos pirotécnicos que eran transportados de manera artesanal dentro de buses del sistema. Entre los elementos decomisados se encontraron voladores, totes, chispitas y otros productos explosivos.

El coronel Norberto Caro, comandante de la guarnición de la Policía Nacional, confirmó que este material estaba siendo movilizado a través del transporte público, una situación que incrementa los riesgos para usuarios y trabajadores del sistema. El hallazgo dejó en evidencia la facilidad con la que estos artefactos pueden circular por la ciudad sin controles previos, lo que representa un peligro latente en espacios de alta concentración de personas.



BLu Radio. Quemados con pólvora //Foto: AFP y Suministrada

Lesionados por pólvora en Bogotá y zonas más afectadas

Según el informe oficial, los casos de personas quemadas se distribuyeron en varias localidades. Engativá encabezó la lista con 12 lesionados, seguida por Bosa y Suba, con ocho casos cada una. También se reportaron afectados en localidades como Antonio Nariño y Teusaquillo.

Un dato que se repite cada año es la relación directa entre el uso de pólvora y el consumo de alcohol. En esta temporada, 21 de los lesionados estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del accidente, un factor que incrementa la probabilidad de maniobras imprudentes y lesiones de mayor gravedad.

Publicidad

En Colombia, la prohibición del uso y la comercialización de pólvora por personas no expertas busca proteger la vida y la integridad física, especialmente de niños y adolescentes. La Ley 2224 de 2022 establece sanciones económicas y posibles consecuencias penales para quienes incumplan la norma. Las autoridades recuerdan que cualquier lesión por pólvora es evitable y representa un riesgo serio para la salud pública, el medioambiente y el bienestar animal.