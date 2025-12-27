En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Increíble hallazgo en TransMilenio: incautan pólvora para la venta en la Av. Jiménez

Increíble hallazgo en TransMilenio: incautan pólvora para la venta en la Av. Jiménez

Durante la temporada navideña se registraron 70 personas lesionadas por el uso de pólvora, entre menores de edad y adultos.

