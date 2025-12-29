Incendio en plaza de mercado Torcoroma, en Barrancabermeja, dejó diez locales afectados

Una emergencia de grandes proporciones sacudió a los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado Torcoroma durante la tarde de este domingo, 28 de diciembre.

Un incendio estructural, que inició en el interior del centro de acopio, movilizó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja en una operación que requirió el despliegue de toda su capacidad operativa para evitar una tragedia mayor.

La emergencia comenzó a reportarse al finalizar la tarde, cuando una densa columna de humo negro empezó a elevarse sobre el sector, siendo visible desde varias calles a la redonda.

El fuego se extendió con rapidez, consumiendo inicialmente la mercancía y el mobiliario de dos establecimientos, lo que generó momentos de profunda angustia entre los vendedores y habitantes de la zona que observaban con impotencia desde las afueras del lugar.



Para atender el siniestro, el organismo de socorro dispuso de tres máquinas extintoras y un equipo humano de 40 unidades. Gracias a esta intervención, las llamas fueron controladas antes de que lograran propagarse al resto de la infraestructura de la plaza.

No obstante, el balance final entregado por las autoridades tras las labores de extinción y enfriamiento confirmó que diez locales comerciales resultaron afectados por la acción directa del fuego.

A través de grabaciones compartidas en redes sociales, quedó registrado el arduo trabajo de los bomberos al interior de la plaza, mientras el humo inundaba los pasillos y amenazaba los puestos colindantes.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el incendio, por lo que se esperan los resultados de la investigación técnica para esclarecer lo sucedido.

En el marco de esta emergencia y dada la temporada de fin de año, las autoridades de socorro han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención.

Entre las recomendaciones principales se destaca evitar la sobrecarga de tomas eléctricas, no realizar conexiones informales y mantener una vigilancia estricta sobre el uso de velas y gasodomésticos. Asimismo, recordaron que el uso de pólvora está estrictamente prohibido y que, ante cualquier señal de peligro, la comunidad debe comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123 para garantizar una atención prioritaria.