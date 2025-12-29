En vivo
Incendio en plaza de mercado Torcoroma, en Barrancabermeja, dejó diez locales afectados

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas de esta emergencia. Además, entregaron recomendaciones para evitar nuevas tragedias.

Incencio plaza de mercado.jpg
Incendio en la Plaza de Mercado Torcoroma, en Barrancabermeja.
// Suministradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

