En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Entre el fuego y la falla telefónica: alerta del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga

Entre el fuego y la falla telefónica: alerta del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga

Las altas temperaturas y las fallas en las comunicaciones configuran un escenario crítico para la atención de emergencias en Bucaramanga. En muchos casos, los ciudadanos deben acudir directamente a las estaciones para dar aviso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad