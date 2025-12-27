Entre el fuego y la falla telefónica: alerta del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga

Lo ocurrido en el Hotel Lido, ubicado en la carrera 16 con calle 31, en pleno centro de Bucaramanga, pudo terminar en una tragedia de grandes proporciones. En una de sus habitaciones se registró un incendio que obligó a la comunidad del sector a unirse para intentar apagar las llamas, mientras en el lugar se encontraban familias con niños, quienes pagan su estadía por días.

Según relató la propietaria del establecimiento, Luz Marina Rangel Duarte, fueron los vecinos quienes, con extintores en mano, intentaron controlar la emergencia antes de la llegada de los organismos de socorro.

“Todos los vecinos con extintores tratando de apagar el incendio. La habitación quedó totalmente negra y los bomberos llegaron tarde. La tragedia pudo ser peor porque el hotel recibe familias con niños, incluso en la habitación que se quemó había niños pequeños”, aseguró.De manera preliminar, el incendio habría sido provocado por un cortocircuito sumado al uso de una estufa eléctrica.

Pese a que el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga controló el incendio registrado en el Hotel Lido en el centro de la ciudad, la propietaria, Luz Marina Rangel Duarte, afirmó que la atención fue tardía y que la tragedia pudo ser peor. #VocesySonidos pic.twitter.com/S6Bw9ca0OR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 27, 2025

El teniente Edgar Ochoa, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, reconoció las difíciles condiciones bajo las cuales están operando los rescatistas, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.



“Con las uñas venimos trabajando para brindar atención, incluso en lugares como este hotel que tienen poca ventilación. Es un trabajo agotador, con temperaturas muy altas, hoy tuvieron que salir, refrescarse y volver a entrar; los trajes estuvieron a punto de hacer combustión”, explicó.

Aunque el incendio fue finalmente controlado, las autoridades confirmaron que el hotel cuenta con alrededor de 30 habitaciones, en su mayoría ocupadas por familias con niños, lo que eleva la gravedad del riesgo y deja en evidencia que la tragedia pudo haber sido mucho mayor.

La emergencia ocurre en medio de una compleja crisis en las comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga. Una falla técnica del operador Movistar mantiene suspendida la línea 119, principal canal de atención de emergencias.

La directora de la entidad, Mónica Avellaneda, informó que mientras se restablece el servicio, las emergencias deben reportarse a la línea 123 de la Policía Nacional, desde donde se coordina la respuesta con las estaciones de bomberos, ya que esta situación la vienen afrontando desde hace más de 10 días.