Alarma en Bucaramanga: fuera de servicio línea 119 de Bomberos para atención de emergencias

La directora del Cuerpo de Bomberos, Mónica Avellaneda, confirmó que una falla técnica del operador Movistar mantiene fuera de servicio la línea 119 del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, situación que ha encendido las alarmas entre las autoridades y organismos de socorro, especialmente en medio del incremento de incendios forestales y emergencias ocasionadas por las altas temperaturas.

Mientras se restablece la comunicación, todas las emergencias deben ser reportadas a la línea 123 de la Policía Nacional, desde donde se coordinará la atención con las estaciones de bomberos de la ciudad.

Aunque la dificultad en la línea se viene presentando desde hace aproximadamente 10 días, desde este martes el servicio quedó completamente suspendido, lo que aumenta el riesgo en la atención oportuna de las emergencias, teniendo en cuenta que diariamente se reciben entre 10 y 12 llamadas efectivas relacionadas con incendios estructurales, forestales y otras situaciones de riesgo.

El subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el teniente Jorge Peña, explicó la gravedad del problema, “en principio estábamos enruntándola a la estación Mutualidad, que es nuestra central de alarma, pero el día de ayer se hicieron ajustes técnicos y quedamos completamente aislados. En este momento cualquier emergencia debe reportarse al 123".



Afirmó que la situación es muy preocupante porque quedan a merced del operador, en promedio entre 10 y 12 llamadas diarias en las cuatro estaciones, recibe el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, lo que pone en alerta la atención que puedan brindar de manera efectiva.

La falla en las comunicaciones ya está generando consecuencias directas en la atención de emergencias. En el barrio Porvenir, por ejemplo, la comunidad tuvo que ser la primera en intentar controlar un incendio en una vivienda, ante la dificultad para comunicarse de manera inmediata con los organismos de socorro.

La situación evidencia la urgencia de restablecer el servicio y garantizar una comunicación efectiva para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, especialmente en una temporada marcada por altas temperaturas y alto riesgo de incendios en Bucaramanga y su área metropolitana.