Santanderes

Alarma en Bucaramanga: fuera de servicio línea 119 de Bomberos para atención de emergencias

En plena temporada de incendios, Bucaramanga enfrenta una grave afectación en la atención de emergencias tras la suspensión total de la línea 119 de Bomberos, afectada desde hace 10 días.

Imagen de las autoridades. Sin línea de atención de emergencia el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

