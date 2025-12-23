En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Quedó en firme decreto que prohíbe el consumo de drogas en parques de Bucaramanga

Quedó en firme decreto que prohíbe el consumo de drogas en parques de Bucaramanga

La medida establece una franja horaria entre las 4:30 de la mañana y las 11:30 de la noche y busca proteger a niños, niñas y adolescentes en espacios públicos de la ciudad.

