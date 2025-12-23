Quedó en firme decreto que prohíbe el consumo de drogas en parques de Bucaramanga

Quedó en firme el decreto 0907 de 2025 expedido por la Alcaldía de Bucaramanga, mediante el cual se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en parques y otros espacios públicos de la ciudad, en un horario comprendido entre las 4:30 de la mañana y las 11:30 de la noche.

Con esta decisión, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ya cuenta con las herramientas legales para imponer comparendos y aplicar medidas pedagógicas y correctivas a quienes incumplan la norma dentro del perímetro establecido.

La administración municipal explicó que el decreto cumple con los lineamientos fijados por la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Santander, luego de que una medida anterior fuera anulada por establecer una prohibición absoluta durante las 24 horas del día.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, aseguró que el decreto responde a una de sus principales promesas de campaña y tiene como objetivo garantizar entornos seguros para las familias.



“Defender a los niños, a las mujeres y a los empresarios. Después de ocho días de haber sido elegido estamos cumpliendo las promesas que le hicimos a los bumangueses, a través de este decreto que restringe el consumo de drogas en los parques de la ciudad más bonita de Colombia, Bucaramanga”.

El acto administrativo determina un perímetro de 60 metros alrededor de parques, plazas, centros educativos, centros deportivos, zonas históricas y lugares de interés cultural o público, dentro del cual queda restringido el consumo de sustancias psicoactivas en el horario definido.

La medida no autoriza el consumo fuera de ese horario, ni elimina las sanciones cuando este se realice en presencia de menores de edad, de acuerdo con la Ley 745 de 2002 y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Publicidad

Además, el decreto ordena a la Policía priorizar acciones preventivas y pedagógicas, sin perjuicio de la imposición de comparendos cuando haya lugar, y refuerza la vigilancia contra el microtráfico en entornos frecuentados por niños, niñas y adolescentes.

La Alcaldía fundamentó la decisión en normas constitucionales y legales que establecen la prevalencia de los derechos de los menores, así como en la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, que avaló la restricción del consumo de drogas en parques para proteger a la niñez, siempre que no se trate de una prohibición permanente.

El decreto también acoge la orden del Tribunal Administrativo de Santander, que exigió definir horarios específicos y razonables para la restricción, tras declarar nula una prohibición total vigente desde 2024.

Publicidad

La administración municipal informó que la franja horaria podrá ser revisada y ajustada periódicamente, con base en informes técnicos del Observatorio de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, y que se realizarán campañas pedagógicas para socializar el alcance de la medida entre la ciudadanía.