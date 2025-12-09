La Alcaldía de Bogotá, a través de la UAESP y la Secretaría Distrital de Seguridad, adelantó una nueva jornada en la que ciudadanos que infringieron el Código de Policía pudieron pagar parte de sus comparendos mediante trabajo comunitario. En esta ocasión, los participantes realizaron labores de limpieza, barrido y recolección de residuos en la Carrera 10.

“Estas acciones buscan que los ciudadanos que cometieron infracciones cambien su conducta y, además, le aporten un servicio social a Bogotá. Las sanciones buscan también cambiar las acciones y comportamientos inadecuados, y esta estrategia busca este fin”, manifestó Armando Ojeda, director de la UAESP.

Personas sancionadas en Bogotá participan en jornadas comunitarias para disminuir sus comparendos

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en lo corrido de 2025 se han llevado a cabo 280 jornadas de trabajo comunitario en Bogotá. En estas actividades han participado 2.951 ciudadanos, quienes realizaron labores sociales como parte del proceso para disminuir o compensar el valor de sus comparendos.

Las personas que integraron las jornadas hacen parte del grupo que puede acceder a la conmutabilidad, una figura que permite sustituir parte de la multa económica por acciones comunitarias con enfoque restaurativo. No obstante, este beneficio no se concede de manera automática: su aprobación depende de la respectiva inspección de Policía, mientras que la Secretaría de Seguridad es la encargada de verificar y certificar que las tareas se cumplieron correctamente.



Varios participantes destacaron el impacto positivo de estas jornadas. Marco Atuesta, uno de ellos, aseguró: “Me parece muy bueno porque uno ayuda a limpiar la ciudad, a fortalecerla y, de paso, nos reivindica para no volver a cometer errores”.