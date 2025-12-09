En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Personas sancionadas en Bogotá participan en jornadas comunitarias para disminuir sus comparendos

Personas sancionadas en Bogotá participan en jornadas comunitarias para disminuir sus comparendos

Más de 2.900 personas han participado en jornadas restaurativas durante 2025 en Bogotá.

Personas sancionadas en Bogotá participan en jornadas comunitarias para disminuir sus comparendos
Personas sancionadas en Bogotá participan en jornadas comunitarias para disminuir sus comparendos
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad