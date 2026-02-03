Solo 13 de cada 100 estudiantes en Colombia terminan el colegio con aprendizajes necesarios: Icesi

En Colombia, culminar la educación media no es sinónimo de estar preparado para el futuro. Así lo revela el informe Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia, que advierte que solo 13 de cada 100 estudiantes terminan el colegio con los saberes esperados para enfrentar la educación superior y el mercado laboral.

Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, explicó que esta cifra surge de la combinación de dos factores críticos del sistema educativo. “Lo que hicimos en este estudio fue triangular dos indicadores muy importantes: la permanencia educativa y los niveles de aprendizaje”, señaló.

Según el informe, apenas uno de cada dos jóvenes logra llegar a grado 11 y culminar la educación media. A esto se suma que solo uno de cada cuatro estudiantes que sí alcanza este nivel desarrolla simultáneamente competencias satisfactorias en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y ciencias sociales y ciudadanas, evaluadas por las Pruebas Saber 11. “De ahí sale ese 13 de cada 100: estudiantes que llegan a grado 11 y cumplen esa doble condición de permanencia y aprendizaje”, explicó Ruiz Patiño.

La experta aclaró que el problema no responde a una sola causa. “Es un problema compuesto”, afirmó, al señalar que la deserción escolar está asociada a factores económicos, sociales y estructurales. “Muchos jóvenes salen del sistema educativo para apoyar a sus familias porque no tienen ingresos suficientes”, indicó.



Otro factor determinante es el rezago escolar acumulado desde los primeros años. “Es un efecto de bola de nieve. Si un estudiante en primaria no logra aprendizajes básicos, como sumar 2 + 2, a medida que avanza, los contenidos se vuelven más complejos y cada vez es más difícil pasar de grado”, explicó. A esto se suman problemáticas como la violencia, el conflicto armado y las dificultades de acceso en zonas rurales, donde el traslado a instituciones de secundaria y media implica grandes distancias y costos.

Pero incluso entre quienes permanecen en el sistema, persisten fallas en la calidad educativa. “El sistema educativo no está siendo lo suficientemente pertinente para responder a las necesidades personales y sociales que tenemos hoy”, advirtió Ruiz Patiño. En ese sentido, insistió en la necesidad de una reforma estructural que no solo retenga a los estudiantes, sino que mejore la forma en que se les está formando. “Necesitamos mejorar la innovación, las trayectorias educativas completas y facilitar el tránsito inmediato a la educación superior”, señaló.

El informe también evidencia profundas brechas territoriales. “La educación es uno de los espacios donde más se manifiestan las desigualdades del país”, afirmó la directora del Observatorio. Mientras en territorios como Chocó o Uribia apenas uno de cada 100 estudiantes logra culminar la educación media con aprendizajes adecuados, en municipios como Sabaneta o Sogamoso la cifra asciende a 40 de cada 100. “Son diferencias enormes que hacen mucho más desafiante el panorama educativo”, concluyó.

Publicidad

Los autores coinciden en que la falta de acción frente a la educación media tendrá consecuencias directas sobre la productividad, la movilidad social y el desarrollo económico del país, y advierten que, sin una política pública que priorice este nivel educativo, el futuro de millones de jóvenes seguirá en riesgo.