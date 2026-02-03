Tras tutela de Benedetti, Comisión de Acusaciones abre indagación contra magistrada Lombana

En la mañana de este martes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir indagación preliminar en contra de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Lo que llama la atención es que esta decisión surge tras una acción de tutela interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien denunció una "inactividad procesal indefinida" en el trámite de su queja disciplinaria presentada originalmente el 15 de agosto de 2023.

El origen de esta denuncia se remonta a 2023, cuando Benedetti acusó a la magistrada Lombana de presuntas irregularidades funcionales, señalando que la togada habría retenido expedientes y continuado ordenando pruebas en procesos donde la Sala Especial de Instrucción ya había declarado la pérdida de competencia y habría filtrado información de forma indebida.

A pesar de que el representante Wills fue designado para avanzar con el proceso en septiembre de 2023, el expediente (radicado 6404) permaneció sin avances significativos durante más de año y medio.

Foto: MinInterior, Corte Suprema de Justicia.

Según los documentos judiciales señalados en la tutela, Wills solo había proferido un "auto de trámite" para verificar la calidad de aforada de la magistrada, pero no había decidido sobre la apertura de indagación preliminar o investigación preliminar, ni practicado pruebas fundamentales.



Ante la denuncia presentada por el ministro Benedetti, el juzgado 14 de familia, el pasado 25 de noviembre, tuteló los derechos del ministro y ordenó que en 48 horas posteriores a la decisión, el representante Wills debía abrir investigación y practicar pruebas, pero esta decisión fue apelada.

Wills justificó la demora alegando una alta carga laboral de 141 procesos y sus responsabilidades legislativas, pero posteriormente, pasado 23 de enero, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó estos argumentos, señalando que la inactividad era evidente dado que el investigador ya contaba con la información necesaria para actuar desde abril de 2024.

El Tribunal modificó la orden anterior para respetar la independencia judicial del investigador y ordenó que, en un término de cinco (5) días, Wills imparta impulso procesal a las diligencias en el sentido que corresponda según la ley.