Los motivos del presidente de la Sala de Instrucción para no conciliar con la magistrada Lombana

El presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, respondió a la polémica suscitada entre él y Cristina Lombana por la queja que ella elevó por presunto acoso laboral.

