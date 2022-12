Procuraduría pide mantener en el cargo a magistrada Cristina Lombana

La Procuraduría hizo llegar al despacho del magistrado Eugenio Fernández, miembro de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un concepto sobre el trámite administrativo que adelantan ante lo que sería la posible revocatoria de elección de la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, por estar supuestamente impedida.

La Procuraduría advierte que no se está teniendo en cuenta la autonomía de los jueces de la Justicia Penal Militar frente a las Fuerzas Armadas y, de otro lado, que la Sala Plena, que fue la que la eligió, no tiene competencia o autoridad para revocar esta decisión.

También señalan que la inhabilidad aplica para los militares que no son jueces, pues “para quienes han sido por casi 9 años plenamente independientes del mando, no cabe suponer que en su comisión estén sujetos a un mando que no tuvieron ni siquiera cuando estaban en el servicio activo como jueces militares”.