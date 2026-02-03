Inundaciones en La Mojana aumentan y obligan un nuevo desplazamiento de damnificados

Los recientes aguaceros dispararon de nuevo el éxodo de damnificados en La Mojana, donde las comunidades no han podido descansar de las lluvias y otra vez se han visto obligadas a salir de sus refugios en busca de lugares aún más altos en los que puedan protegerse un poco de las inundaciones, pues empeoró la situación en el boquete de Caregato y los ríos y ciénagas continúan desbordándose al ya no tener capacidad para resistir tanta agua.

Arcesio Paredes, líder de La Mojana, cuenta que tantas inundaciones registradas por quinto año consecutivo los tiene padeciendo, no solo por el agua, sino por la sedimentación que ha llenado de barro todos los terrenos.

"Las casas prácticamente se han abonado de sedimentación, las fincas y los postes ya no se ven, se han cubierto prácticamente hasta el techo de esa sedimentación que en algunas partes llega a los 2 y 3 metros de altura, entonces, eso indica que la problemática ambiental en la región es grave", expresó Arcesio.

Así los mojaneros, por enésima vez, claman al Gobierno que complete las obras para cerrar definitivamente el boquete de Caregato y frenar el ingreso del río Cauca, cuyas aguas mantienen sumergida en una crisis a 250.000 familias de esta región.



"Entonces, el llamado al Gobierno Nacional es que haga sus intervenciones en los 65 metros que tiene el boquete de Caregato y que repare todo lo que haya que reparar, sobre todo, en materia de recuperación de los caños y de ciénagas que hoy están afectados por ese rompedero", pidió Paredes.