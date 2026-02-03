En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Inundaciones en La Mojana aumentan y obligan un nuevo desplazamiento de damnificados

Inundaciones en La Mojana aumentan y obligan un nuevo desplazamiento de damnificados

La comunidad afirma que falta de cierre del boquete de Caregato los tienen con el agua y el sedimento hasta el techo.

El boquete de más de 60 metros permite la entrada de miles de litros a diario hacia los municipios de esta subregión.
Yonairo Sáenz.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

