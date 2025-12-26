Alerta por incendios forestales en Santander: van dos en Los Santos y Valle de San José

Dos emergencias por incendios forestales se presentaron en diferentes municipios de Santander, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro por la rápida propagación de las llamas.

El primer caso se registró en el municipio de Valle de San José, en la vereda Piedra de Rayo, sector finca Los Cinchos. De acuerdo con versiones preliminares de la comunidad, el incendio se habría originado por la manipulación de pólvora en el sector conocido como Alto de La Cruz.

Las llamas avanzaron con rapidez, por lo que habitantes de la zona solicitaron apoyo urgente de los cuerpos de bomberos de la región para evitar que el fuego se extienda hacia áreas rurales y viviendas cercanas.

El segundo incendio forestal fue reportado en la tarde de este jueves 25 de diciembre en la vereda San Miguel, en el corredor vial que comunica a Curos con La Mesa de los Santos, jurisdicción del municipio de Piedecuesta.



Las autoridades adelantan labores de monitoreo y control para evitar mayores afectaciones ambientales y riesgos para la comunidad.

Desde los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y cualquier actividad que pueda generar incendios, especialmente, durante esta temporada seca, y reportar de manera inmediata cualquier conato de incendio a las líneas de atención de emergencias.