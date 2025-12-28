Dos homicidios en 35 minutos y tres en total sacuden al área metropolitana de Bucaramanga

La violencia sacudió al área metropolitana de Bucaramanga tras registrarse tres homicidios en menos de 24 horas, dos de ellos en el mismo barrio, sobre la misma calle y con apenas 35 minutos de diferencia, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

El primer caso ocurrió el 27 de diciembre, hacia las 8:15 de la noche, en la calle 31 del barrio La Cumbre, en Floridablanca. Allí fue asesinado Pablo Javier Gómez Tabarquino, de 34 años, quien se encontraba en la verja de una vivienda cuando fue abordado por dos hombres en motocicleta.

Tras una breve discusión, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar, la víctima llevaba apenas tres días en el sector, donde había alquilado una habitación.

Solo 35 minutos después, hacia las 8:50 de la noche, se registró el segundo homicidio, también en la calle 31 del barrio La Cumbre. La víctima fue identificada como Junior Antonio Galíndez González, de 31 años, quien se encontraba frente a su residencia cuando fue atacado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon sin mediar palabra.



Galíndez González falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. En ambos casos, las autoridades manejan como principal hipótesis un sicariato por ajuste de cuentas, dado los antecedentes de las víctimas.

El tercer hecho fue registrado hacia las 12:10 de la madrugada, en el sector Las Delicias – Puerto Madero, municipio de Piedecuesta. Allí fue asesinado Gustavo Armando Durán Jaimes, de 33 años, cuando se encontraba sentado en una acera.

Según testigos, una motocicleta blanca con dos hombres llegó al lugar y uno de ellos descendió para dispararle en repetidas ocasiones. Aunque la comunidad lo trasladó a la Clínica de Piedecuesta, la víctima llegó sin signos vitales. En este caso, las autoridades investigan una posible riña e intolerancia social como móvil.

La Policía Metropolitana adelanta operativos en los dos municipios mientras analiza cámaras de vigilancia y recolección de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.