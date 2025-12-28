A la cárcel abuelastro que abusó sexualmente de tres menores en Bogotá

La captura de un hombre, que es señalado de presuntamente abusar de tres menores de edad en la localidad de Kennedy, ha generado indignación al sur de la ciudad. Según el proceso investigativo y la información suministrada por las autoridades, los casos de abuso sexual habrían ocurrido de manera recurrente desde el año 2021 hasta noviembre del 2025.

Las víctimas, que fueron menores de 5, 6 y 8 años, comenzaron a presentar varios cambios en su comportamiento, cada vez más frecuentes, encendiendo las alarmas en su entorno escolar.

Según explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy, la conducta fue detectada dentro de la institución educativa en donde estudian las menores. Los profesores se percataron del cambio de comportamiento, por lo que activaron los protocolos establecidos y dieron aviso a las autoridades.

Tras la notificación y en medio del marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, se puso en marcha el Código Blanco, mecanismo que es usado para la atención de casos que comprometen la integridad de los menores de edad.



Luego de realizar las labores de verificación e investigación, fue capturado el hombre de 56 años en la localidad de Kennedy, que es señalado de cometer los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menores de 14 años.

Durante el proceso de captura, las autoridades establecieron que el presunto agresor habría ofrecido una suma de 20 millones de pesos a la madre de las tres menores, con el fin de que no fuera denunciado y no se conocieran estos casos de abuso sexual en contra de las tres menores.

Finalmente, el delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enviado a la cárcel.