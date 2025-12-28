En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / A la cárcel abuelastro que abusó sexualmente de tres menores en Bogotá

A la cárcel abuelastro que abusó sexualmente de tres menores en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo al sujeto tras una alerta emitida por parte de la institución educativa en la que estudian las 3 menores de edad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad