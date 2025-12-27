En vivo
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Santanderes  / Brutal ataque a vigilante informal conmociona al centro de Bucaramanga

Brutal ataque a vigilante informal conmociona al centro de Bucaramanga

El ataque ocurrió al mediodía del 24 de diciembre en la carrera 34 con calle 17. La víctima recibió tres heridas con cuchillo y permanece fuera de peligro. La Policía confirmó que los agresores fueron identificados, pero quedaron libres por falta de denuncia formal del vigilante.

