Brutal ataque a vigilante informal conmociona al centro de Bucaramanga

En medio de la celebración de la Navidad, un hecho de violencia alteró la tranquilidad del centro de Bucaramanga. Un vigilante resultó gravemente herido con arma cortopunzante al mediodía del 24 de diciembre, en la carrera 34 con calle 17, luego de ser atacado por dos hombres.

La víctima fue identificada como Wilson Fernando Rodríguez, quien al momento del ataque se encontraba prestando servicios de seguridad en la zona. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho ocurrió hacia las 12:45 del mediodía, cuando el vigilante fue abordado por los agresores.

Rodríguez recibió tres heridas: una en el tórax, otra en la cabeza y una más en el antebrazo, por lo que fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con testigos del sector, el ataque estaría relacionado con situaciones previas entre el vigilante y los mismos sujetos, luego de que Rodríguez impidiera un robo en un establecimiento comercial del centro días atrás.



Los mismos hombres habrían regresado al lugar y, tras un altercado, atacaron al trabajador de seguridad con arma blanca.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que existían reportes anteriores sobre estas personas, pero no se pudo proceder legalmente debido a la ausencia de denuncia formal.

“Los videos que circulan en redes sociales corresponden a diferentes fechas y sí se trata de un vigilante que labora en el centro. Él manifestó sospechas sobre estas personas, se les realizó requisa, pero no se encontraron armas. Se le explicó al vigilante cuál es el procedimiento a seguir, ya que no había flagrancia”, indicó el oficial.

Agregó que posteriormente se presentó una riña, en la cual los mismos sujetos lesionaron al vigilante. Los agresores fueron plenamente identificados, pero Rodríguez manifestó que no interpondría denuncia formal, por lo que el procedimiento quedó registrado en la estación de Policía y los implicados quedaron en libertad, al no existir flagrancia ni denuncia judicial que permitiera su captura.