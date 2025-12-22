En vivo
Santanderes  / Discusión por choque terminó en tragedia en Bucaramanga: esto se sabe

Discusión por choque terminó en tragedia en Bucaramanga: esto se sabe

La Policía capturó en flagrancia a un joven de 20 años señalado de asesinar a otro hombre, tras una riña originada por un accidente de tránsito en la capital de Santander.

