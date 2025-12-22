Discusión por choque terminó en tragedia en Bucaramanga: esto se sabe

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Bucaramanga expresaron su preocupación por los reiterados hechos de intolerancia que se registran en el área metropolitana, luego de que una discusión por un accidente vial terminara en una tragedia.

El caso se presentó hacia las 3:30 de la madrugada de este domingo 21 de diciembre, en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón, a la altura del kilómetro 3, en el sector del barrio Los Guacamayos.

Según el reporte oficial, Juan Pablo Villamizar, de 20 años, se movilizaba en una motocicleta junto a su pareja, María Camila Duarte Solano, cuando colisionaron con otro vehículo. Tras el choque, que inicialmente solo dejó daños materiales, se produjo una discusión entre los involucrados por la responsabilidad del accidente.

La confrontación fue escalando hasta convertirse en una riña. En medio del altercado, uno de los ocupantes del otro vehículo sacó un arma cortopunzante y atacó al joven motociclista, causándole una herida mortal en el pecho. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, Juan Pablo Villamizar falleció en el lugar de los hechos.



La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de uno de los presuntos agresores, identificado como Cristian Andrés Amado Quiroz, de 20 años, quien se desempeña como domiciliario y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, lamentó lo ocurrido y reiteró el llamado a la calma: "Se presentó un accidente de tránsito. Estas personas incluso habían llegado a un acuerdo por los daños causados, pero uno de ellos no quedó conforme con lo pactado, sacó un arma blanca y asesinó al otro. Es muy lamentable que se sigan registrando estos hechos de intolerancia, especialmente en una época navideña”, señaló el oficial.

Finalmente, las autoridades insistieron en la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica y recordaron que la intolerancia y las riñas siguen siendo una de las principales causas de hechos violentos en Bucaramanga, dejando familias enlutadas en fechas de celebración.