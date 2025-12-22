Pico y placa podría suspenderse durante navidad y fin de año en Bucaramanga

La movilidad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana podría cambiar en plena temporada decembrina. Esta semana, las autoridades de tránsito darán a conocer si se suspende de manera temporal el pico y placa para facilitar los desplazamientos durante Navidad y fin de año.

La medida, que cada año genera expectativa entre conductores y comerciantes, está siendo evaluada con base en estudios técnicos adelantados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. El objetivo es determinar si es viable levantar la restricción sin afectar la seguridad vial, en un mes históricamente complejo por el aumento del flujo vehicular y la accidentalidad.

El antecedente inmediato deja decisiones divididas. Durante las fiestas decembrinas del año pasado, Bucaramanga mantuvo el pico y placa, mientras que en Girón las autoridades optaron por suspenderlo de manera temporal. No obstante, este año ya hubo un precedente de consenso regional: en Semana Santa, los cuatro municipios del área metropolitana acordaron levantar la medida, permitiendo la libre circulación de residentes y visitantes sin riesgo de sanciones.

De cara a la temporada de compras, eventos y turismo local, propietarios de vehículos particulares han solicitado que la restricción entre en pausa para facilitar los recorridos por la ciudad y los municipios vecinos.



Sobre el tema, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, confirmó que la decisión se conocerá en los próximos días. “Se adelantó un análisis técnico sobre la conveniencia de levantar provisionalmente el pico y placa en esta temporada navideña y esta semana se comunicará una decisión”, señaló.

El funcionario advirtió, sin embargo, que diciembre es el mes más crítico en materia de seguridad vial. “Es el mes con mayor accidentalidad y más muertes, por lo que debemos estar más atentos. Dependiendo de cómo se comporte la movilidad en el territorio, tomaremos la decisión correspondiente”, explicó.

Independientemente de la determinación final, las autoridades anunciaron un refuerzo en los operativos de control, con puestos de alcoholemia y personal destinado a descongestionar los puntos más críticos de la movilidad, con el fin de garantizar desplazamientos más seguros durante las celebraciones de fin de año.