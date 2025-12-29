En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Señalado de asesinar a más de 3 hombres en Caquetá revela detalles de los ataques

Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes. Uno de los momentos más tensionantes fue cuando el periodista enfrenta al presunto asesino.

Señalado de asesinar a más de 3 hombres en Caquetá revela detalles de los ataques
Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

