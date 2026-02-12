En vivo
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Condenan a más de 31 años de prisión a responsable de feminicidio en Girón

Condenan a más de 31 años de prisión a responsable de feminicidio en Girón

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en este municipio santandereano.

