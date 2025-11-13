En vivo
Blu Radio  / Economía  / MinHacienda quiere manejar directamente gigantesco fondo con lo que queda de la venta de Isagén

MinHacienda quiere manejar directamente gigantesco fondo con lo que queda de la venta de Isagén

Estamos hablando de 4.1 billones de pesos, de los cuales 1.6 billones son recursos líquidos según cálculos de Anif. Hasta el momento esos recursos estaban bajo un esquema de Gobierno corporativo destinados a financiar infraestructura.

