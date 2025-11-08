En vivo
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Alcalde Eder tras no lograr cofinanciación del Tren de Cercanías: "El presidente Petro no lo negó"

Alcalde Eder tras no lograr cofinanciación del Tren de Cercanías: “El presidente Petro no lo negó”

Las autoridades locales insistieron en que seguirán gestionando nuevas fuentes de financiación para evitar que la iniciativa quede archivada.

