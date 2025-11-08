Alcalde Eder tras no lograr cofinanciación del Tren de Cercanías: “El presidente Petro no lo negó”

El proyecto del Tren de Cercanías para el Valle del Cauca, una de las iniciativas de movilidad más importantes para el suroccidente colombiano, no obtuvo la cofinanciación del Gobierno nacional. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro a traves de su cuenta de X.

"Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante. Y su segunda fase será a Urabá y el Caribe, tercera fase: a Popayán", dijo Petro.

Ante esta decisión el primero en pronunciarse fue alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien afirmó que el presidente no cumplió la promesa que el había hecho de sacar este tren en su administración.

"El presidente Petro no lo negó, no es un asunto de plata es un asunto de voluntad política, las vigencias eran para el 2028 ni siquiera le tocaba a este Gobierno, no tiene que ver los temas tributarios actuales con el Tren de Cercanías, nosotros vamos a seguir con este proyecto, pero no es aceptable que el centralismo de Bogotá siga negandole los grandes proyectos al Valle del Cauca", expresó Eder.



Desde la Alcaldía se reiteró que el Tren de Cercanías continúa siendo una prioridad estratégica para el desarrollo sostenible del Valle del Cauca. Las autoridades locales insistieron en que seguirán gestionando nuevas fuentes de financiación para evitar que la iniciativa quede estancado.

El Tren de Cercanías contempla una extensión de aproximadamente 73 kilómetros, con una inversión estimada de 4,2 billones de pesos. De acuerdo con los estudios preliminares, el sistema podría movilizar a más de 400.000 pasajeros diarios, reduciendo la congestión vehicular y las emisiones contaminantes en el área metropolitana.