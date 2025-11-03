Inicia la semana definitiva para el futuro del Tren de Cercanías del Valle del Cauca

El plazo máximo que se tiene para garantizar la cofinanciación del Gobierno nacional en el proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca es el 8 de noviembre. Hasta ese día, se puede recibir el aval fiscal y técnico de los ministerios de Hacienda y Transporte para así iniciar en firme la licitación del primer tramo de la obra, que va desde Jamundí a Cali.



¿Qué pasará con el tren de Cercanías en el Valle del Cauca?

Si no se obtiene una respuesta por parte del Gobierno nacional en esta semana, aplica la ley de garantías y este proyecto podría retrasarse por lo menos durante dos años más, poniendo en riesgo los procesos que ya se han adelantado, como los estudios previos.

"Se perderían las vigencias de todos los estudios, diseños y estructuración del proyecto, que han representado una inversión superior a los 34.000 millones y más de tres años de trabajo especializado. Se desactualizarían los estudios de demanda, que obligaría a invertir nuevamente 12.000 millones y extender los tiempos de ejecución, a dos meses adicionales", dijo María Fernanda Santa, directora de la seccional Suroccidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Los diferentes sectores y gremios del departamento se han unido en la campaña 'Que no se nos vaya el Tren' para pedirle al Gobierno nacional que no obstaculice el proyecto y se logre su ejecución, logrando así una gran oportunidad de desarrollo para la región.