Desde el Valle piden al presidente Petro garantizar financiación del Tren de Cercanías

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto con los alcaldes de Cali y Jamundí, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que priorice la firma del convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías, una gestión esencial para asegurar los recursos del primer tramo entre Jamundí y Cali.

La petición, enviada a través de una carta dirigida al presidente de la República y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), busca garantizar la viabilidad definitiva del proyecto y avanzar en una obra clave para la movilidad sostenible y la competitividad regional.

“La región ya cumplió: aportamos los recursos y completamos la estructuración técnica del proyecto. Ahora esperamos la firma del Gobierno nacional antes del 8 de noviembre para acceder al 70% de cofinanciación”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento.

Los mandatarios vallecaucanos, indicaron que si el convenio no se concreta antes del 8 de noviembre, la iniciativa deberá aplazarse hasta mediados de 2026, una vez finalice la vigencia de la Ley de Garantías.



"Solo falta el aval técnico de Mintransporte, el aval fiscal de MinHacienda y un Cómpes de planeación Nacional y esto debe ocurrir rápido por que de lo contrario todo el proceso del tren se puede atrasar hasta junio del año entrante. Nosotros desde Cali y El Valle reiteramos nuestro compromiso con este proyecto, es un proyecto que llevamos 10 años estructurando en nuestra región y en este momento pues estamos a la espera del gobierno nacional y esperamos que se mueva rápido", expresó Alejandro Eder, alcalde de Cali.

El Tren de Cercanías durante su construcción generará más de 14.000 empleos y el proyecto hace parte de la estrategia nacional de reactivación ferroviaria, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.