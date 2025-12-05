HIC rinde homenaje a personal de la salud que murió en pandemia: "fueron unos héroes"

El Centro Internacional de Especialistas (CIE), ubicado en la capital santandereana, en alianza con la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), inauguró este viernes el primer monumento en Santander dedicado a los trabajadores de la salud que perdieron la vida durante la pandemia de Covid-19. La obra busca rendir un homenaje permanente a quienes enfrentaron, en la primera línea, la emergencia sanitaria más desafiante del siglo.

Durante el acto, representantes del sector salud y líderes empresariales destacaron la valentía y entrega del personal médico, de enfermería y de apoyo asistencial que trabajó sin descanso en los momentos de mayor incertidumbre. También hubo espacio para reconocer a las familias que acompañaron, muchas veces en silencio, las largas jornadas y la carga emocional que dejaron aquellos meses críticos.

El monumento, una escultura de 3,5 metros de altura tallada en piedra Villanueva, pretende simbolizar la solidez, resistencia y dignidad del personal homenajeado. Su elaboración tomó tres meses y requirió la colaboración de artistas y artesanos de Villanueva y Barichara, quienes aportaron técnicas tradicionales y una lectura sensible de lo que representó la pandemia para el país y el mundo.

La estatua, nombrada como ‘Eco de la vocación’, representa a un profesional de la salud, quien incluso usa un tapabocas. En el fondo se divisan unas alas y en la parte inferior hay una placa, también tallada, que dice “En memoria de quienes sanaron hasta el final. Su entrega no se olvida”.



Ubicada en el campus del Centro Internacional de Especialistas, la obra se convierte en un nuevo punto de memoria para Santander, una región que, como el resto del país, vivió de cerca el impacto de la crisis sanitaria. Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras buscan preservar el legado de quienes dieron su vida en el cumplimiento de su labor y mantener vivo el reconocimiento social hacia el personal de salud.