Santanderes

HIC rinde homenaje a personal de la salud que murió en pandemia: "fueron unos héroes"

La estatua, nombrada como ‘Eco de la vocación’, representa a los profesionales que entregaron su vida para salvar a cientos de pacientes.

Monumento.jpeg
‘Eco de la vocación’, monumento en honor al personal de la salud fallecido durante pandemia.
// Foto Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

