Gobernadora del Valle hace llamado para firmar convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías

El Ministerio de Transporte tiene hasta el próximo 8 de noviembre para dar el aval financiero del Tren de Cercanías, así lo aseguró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro a través de su cuenta de X, quien manifestó que este proyecto es estratégico para la región.

“Hemos declarado el Tren de Cercanías un proyecto estratégico para el Valle: tanto el departamento como Cali, estamos listos para ejecutar uno de los proyectos más importantes para nuestro desarrollo, porque transformará la movilidad e impulsará el empleo, generando mejor calidad de vida para caleños y vallecaucanos”, expresó la mandatarias en su cuenta de X.

A este llamado también se le unió Propacífico, quien destacó este proyecto como desarrollo para la región, ya que se encuentra en una etapa decisiva.

“Este proyecto representa el sueño de los caleños y vallecaucanos que, tras más de nueve años de trabajo técnico y articulación institucional. Solo falta la firma del convenio de cofinanciación por parte del Gobierno nacional”, explicó Propacífico.



El Tren de Cercanías es un proyecto clave, incluido en el Plan de Desarrollo del gobierno. El tramo priorizado es Cali-Jamundí, que contará con un recorrido de 23,14 kilómetros, 21 estaciones, 18 trenes y un patio como taller principal.