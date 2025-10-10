En vilo apoyo de Petro al Tren de Cercanías del Valle por declaración de diputado

Lo que enfadó al presiente Gustavo Petro fue un video del diputado Hugo Perlaza del partido de la U, actual presidente de la Asamblea Departamental del Valle. En el video Perlaza, durante una reunión política, asegura que la labor de la gobernadora Dilian Francisca Toro es buena a pesar de la falta de apoyo de presiente Petro. Dice que Petro “se mantiene con exceso de café y sal” y hace un gesto como si estuviera insinuando que consume otras sustancias.

En su cuenta de X, el presiente Petro llama estúpido al diputado del Valle y dice “Con exceso de café y sal quise hacer un tren para las ciudades del Valle junto a Cali, pero les da motivo de burla”. “Se puede ayudar a una dirigencia que quiere el favor del Gobierno, pero su aberrante adicción a la antidemocracia, no la deja actuar en favor del pueblo”, agrega el presidente.

Al ser consultado por Blu Radio, el diputado Perlaza explicó su gesto en el que parece insinuar que el presidente es consumidor de drogas. Dijo que Petro está buscando excusas para no cumplirle al Valle del Cauca.

"Eso fue un movimiento espontáneo, que seguramente el presidente lo tomó mal, que lo hizo espontáneamente, y a mi no me consta de que él tenga alguna adicción, pero el tema de la cafeína lo dijo el ex canciller, que él tuvo en su gobierno. Eso no me lo he inventado yo. Con el trino del presidente, nos deja la incertidumbre de que si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque se supone que ya los recursos estaban autorizados para el tren de cercanías.", dijo el diputado.



Y es que este rifirrafe toca otros sectores que mostraron su preocupación por el tire y afloje, ya que se esta poniendo en riesgo un proyecto que se viene trabajando desde el año 2017 y que tiene como propósito mejorar la movilidad de 128 mil pasajeros por día, solo en el tramo Jamundí-Cali.

Juan Manuel Sanclemente, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, le pide al presidente, Gustavo Petro, aclarar si sigue en pie el financiamiento del 70% del proyecto que ya había prometido desde la nación: "Intentamos interpretar la postura del Gobierno Nacional, por eso lo exhortamos a que le cuente a la ciudadanía formalmente y con claridad si se avanzará con su compromiso con la cofinanciación y aprobación técnica y fiscal de este proyecto que es importante para la región", expresó Sanclemente.

El tren de cercanías es el proyecto más importante de los últimos años para la movilidad de Cali y los municipios vecinos. El gobierno Petro se había comprometido a financiar el 70% del tren que conectaría a Cali con Jamundí, Yumbo y Palmira, beneficiando a 2,5 millones de ciudadanos.