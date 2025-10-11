Cámara Colombiana de Infraestructura pide al Gobierno firmar aval del Tren de Cercanías.

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) pide al Gobierno el aval técnico para que se concrete el Tren de Cercanías del Valle del Cauca (TVC) y que se convierta en una realidad. Hasta el momento, la región ha adelantado toda la planificación, la cofinanciación y la gestión que ha necesitado el proyecto, y ahora queda en manos del actual Gobierno Nacional que este proyecto siga en pie.

El TVC lleva casi una década sobre la mesa en el suroccidente del país. Un proyecto que le apunta a fortalecer y a aportar a la economía de la región, convirtiéndose en la primera estrategia que aporta a la nueva industria ferroviaria regional y que, además, generará más de 1.400 empleos, directos e indirectos.

“El Valle del Cauca ha trabajado con rigor técnico, institucionalidad y transparencia para construir una iniciativa ferroviaria moderna, sostenible y socialmente transformadora. El proyecto TVC está completamente estructurado: cuenta con estudios de prefactibilidad y factibilidad financiados, una arquitectura financiera definida, un esquema de gobernanza consolidado y el respaldo de la cooperación internacional” señaló la CCI.

12 billones de pesos, es el valor destinado para el desarrollo del TVC. La Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Santiago de Cali y el municipio de Jamundí deben cumplir con un 30% del total de la inversión, que equivale a 3,6 billones de pesos. Por parte del Gobierno Nacional, debe asumir el 70%, cerca de 8,4 billones de pesos.



Valle del Cauca cumplió con todos los compromisos, ahora el Gobierno tiene un plazo menor a un mes para realizar el trámite. El 8 de noviembre es la última fecha estipulada para firmar el convenio por parte de la administración actual, según la Ley de Garantías. En caso de que el aval no se dé, se deberá esperar dos años más para que el trámite sea desarrollado con el nuevo gobierno que entre a regir.

La CCI hace un llamado contundente al Gobierno Nacional para que “no minimice ni detenga el esfuerzo de tantos años, sino que actúe con coherencia y decisión, otorgando el aval que permita materializar el proyecto ferroviario más importante de la historia del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano”.

Además, en la mira se encuentra el dragado del canal de acceso de Buenaventura, el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el Tren del Pacífico y los recursos para la vía Mulaló-Loboguerrero, planes que permitirán conectividad y desarrollo en el Pacífico colombiano, por lo que la Cámara Colombiana de Infraestructura menciona que no actuar ahora es detener el trabajo de muchos años.