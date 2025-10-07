Realización de la Feria Taurina de Cali 2025 genera nuevas tensiones

Nuevas tensiones se generaron entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ante la habilitación de la venta de boletería de la Feria Taurina que se realizará en la capital del Valle del Cauca en el mes de diciembre.

El presidente Petro aseguró que Eder debe cumplir la ley y prohibir este evento, teniendo en cuenta que ya quedó en firme la ley 'No más Olé' que prohíbe las corridas de toros en el país.

El alcalde de Cali debe cumplir la ley https://t.co/cYR0Eo0431 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2025

Para conocer detalles del evento, Blu Radio se comunicó con Miguel Yusti, actual vicepresidente de la sociedad Plaza de Toros, quien explicó que la 'Feria Taurina de Cali' se realiza este año, teniendo en cuenta el plazo que dio la Corte Constitucional para la prohibición total de las corridas, que consiste en una transición de tres años.

"Cali Cañaveralejo nos recibirá en cuatro tardes, donde presenciaremos las más importantes figuras del toreo. De esa manera le diremos al mundo taurino que Cali está presente y continúa. Y conforme a los contextos legales y empresariales, la organización 'Toro Vive' está haciendo la diligencia y le va a cumplir a la plaza", explicó Yusti.



Por su parte, varios colectivos animalistas están pidiendo que los años de plazo antes de la prohibición que determinó la Corte Constitucional, sean aprovechados no para realizar corridas sino para hacer una verdadera transición.

"Reiteramos el llamado al alcalde Eder a que responda el clamor de la ciudadanía caleña, que es 'no más tortura de los toros", señaló Terry hurtado, líder del Movimiento Animalista de Cali. "Es momento de abogar por la vida y la verdadera cultura, y como alcalde no apoyar la realización de más corridas de toros en la ciufad", indicó Patricia Dosman, directora de Conexión Animal.

Desde la Alcaldía de Cali se aclaró que la ‘Feria Taurina’ es un evento privado, el cual no forma parte de la programación oficial de la Feria de Cali, evento que aún no se puede prohibir, sino hasta el 2027, cuando se cumpla el plazo de la ley 'No Más Olé'.