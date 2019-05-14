Blu Radio Tauromaquia
Realización de la Feria Taurina de Cali 2025 genera nuevas tensiones
Desde la sociedad Plaza de Toros se indicó que la Feria Taurina se realiza teniendo en cuenta el plazo que dio la Corte Constitucional para la prohibición total de las corridas.
Estos son los países donde las corridas de toros son legales: Colombia sale de la lista
La decisión de la Cámara de Representantes de prohibir la corridas de toros de Colombia, sacó al país de la lista legal de esta actividad en donde solo quedan 7 países.
Empresarios aseguran que temporada taurina en Cali se realizará pese a restricción del Gobierno
Tras reunirse con funcionarios del Ministerio del Trabajo, se retiraría de la programación al torero de 15 años y continuaría el desarrollo de las actividades de tauromaquia en Cali.
“Hubo un lobby impresionante de taurinos; cobraron viejos favores por votos”: representante Losada
“Dolió ver a mucha gente del Partido Liberal y el Pacto Histórico que no estaban. Haber perdido por tres votos es una cosa increíble”, indicó el congresista animalista.
No habrá temporada taurina en 2021 en Bogotá
La temporada taurina, generalmente se lleva a cabo en el mes de febrero de todos los años.
Gesto de torero desata dura polémica entre defensores y enemigos de la tauromaquia
Miles de comentarios han surgido en todo el mundo tras el acto del matador Morante de la Puebla. Ocurrió durante el festival de la Real Maestranza en Sevilla.
Como hay grupos poderosos detrás, no se logró la consulta antitaurina: animalistas
La directora de la plataforma ALTO rechazó que la misma Corte tumbe una orden que ella había dado meses atrás.
Este 13 de agosto se realizará consulta antitaurina en Bogotá
Las elecciones costarían unos 35 mil millones de pesos.
La sociedad está lista para abolir la tortura como espectáculo: animalistas
El debate se ha recrudecido y las posiciones están cada vez más diametralmente separadas entre animalistas y aficionados a la fiesta brava.
Estaba protestando pacíficamente: joven herido por lacrimógeno de Esmad
El joven asegura que no tiene ninguna “filiación política”.