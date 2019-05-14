En vivo
  • La Arena Cañaveralejo, cuyo nombre oficial es Plaza de Toros de Cali, es un importante recinto ubicado en la ciudad de Cali, Colombia.
    Foto: Arena Cañaveralejo
    Pacífico

    Realización de la Feria Taurina de Cali 2025 genera nuevas tensiones

    Desde la sociedad Plaza de Toros se indicó que la Feria Taurina se realiza teniendo en cuenta el plazo que dio la Corte Constitucional para la prohibición total de las corridas.

  • Corrida de toros - referencia.jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Mundo

    Estos son los países donde las corridas de toros son legales: Colombia sale de la lista

    La decisión de la Cámara de Representantes de prohibir la corridas de toros de Colombia, sacó al país de la lista legal de esta actividad en donde solo quedan 7 países.

  • Corrida de toros en Cañaveralejo
    Corrida de toros en Cañaveralejo
    Foto: captura video Facebook Tauroemoción
    Pacífico

    Empresarios aseguran que temporada taurina en Cali se realizará pese a restricción del Gobierno

    Tras reunirse con funcionarios del Ministerio del Trabajo, se retiraría de la programación al torero de 15 años y continuaría el desarrollo de las actividades de tauromaquia en Cali.

  • Tauromaquia.JPG
    Discusión de la tauromaquia en el Congreso.
    Foto: Twitter.
    Política

    “Hubo un lobby impresionante de taurinos; cobraron viejos favores por votos”: representante Losada

    “Dolió ver a mucha gente del Partido Liberal y el Pacto Histórico que no estaban. Haber perdido por tres votos es una cosa increíble”, indicó el congresista animalista.

  • 276979_Plaza de Toros La Santamaría - Foto: AFP
    Plaza de Toros La Santamaría - Foto: AFP
    Bogotá

    No habrá temporada taurina en 2021 en Bogotá

    La temporada taurina, generalmente se lleva a cabo en el mes de febrero de todos los años.

  • 334051_BLU Radio // Torero Morante de la Puebla // Foto: EFE
    BLU Radio // Torero Morante de la Puebla // Foto: EFE
    Sociedad

    Gesto de torero desata dura polémica entre defensores y enemigos de la tauromaquia

    Miles de comentarios han surgido en todo el mundo tras el acto del matador Morante de la Puebla. Ocurrió durante el festival de la Real Maestranza en Sevilla.

  • 11547_franz
    franz
    Bogotá

    Como hay grupos poderosos detrás, no se logró la consulta antitaurina: animalistas

    La directora de la plataforma ALTO rechazó que la misma Corte tumbe una orden que ella había dado meses atrás.

  • 277473_BLU Radio. Corrida de Toros / Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Corrida de Toros / Foto: BLU Radio
    Bogotá

    Este 13 de agosto se realizará consulta antitaurina en Bogotá

    Las elecciones costarían unos 35 mil millones de pesos.

  • 277001_Foto: BLU Radio
    Foto: BLU Radio
    Nación

    La sociedad está lista para abolir la tortura como espectáculo: animalistas

    El debate se ha recrudecido y las posiciones están cada vez más diametralmente separadas entre animalistas y aficionados a la fiesta brava.

  • 277190_Foto: Blu Radio
    Foto: Blu Radio
    Bogotá

    Estaba protestando pacíficamente: joven herido por lacrimógeno de Esmad

    El joven asegura que no tiene ninguna “filiación política”.

