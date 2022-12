Estaba protestando pacíficamente: joven herido por lacrimógeno de Esmad

En diálogo con BLU Radio, Sebastián Díaz, el joven al que un miembro del Esmad le disparó en el rostro el pasado domingo durante los desmanes en Bogotá, negó estar protestado violentamente en el momento del disparo.



“Llegué a las 2:00 de la tarde con algunos compañeros del colegio, con lo que habíamos decidido protestar pacíficamente. Yo vi una lata cerca, le di una patada y ahí sentí el disparo, mis gafas salieron a volar. Todos estábamos en paz”, dijo.



Agregó que la Policía intentó llevárselo y, de otro lado, negó tajantemente que tenga algún tipo de filiación política.



“La verdad me parece que la ideología política está dividiendo al país”, enfatizó.



Agregó que no conoce a Hollman Morris y que la foto que circula en redes sociales, en la que aparece con el concejal, se debió a que este lo visitó en su casa.



“Él vino a visitarme acá a la casa y fue uno de los que me brindó apoyó”, indicó el joven estudiante de Veterinaria.



Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, afirmó que se están adelantando las investigaciones respectivas para determinar qué fue lo que sucedió.



Uribe resaltó que el Distrito apoya y respalda a la fuerza pública en situaciones como la que se presentó el domingo que “básicamente fue una batalla campal en la que la gente que iba tranquila terminó agredida e insultada”.



Dijo que es importante aclarar que quienes originaron los disturbios no son el grupo animalista que organizó la marcha pacífica, sino “por el contrario es un grupo de vándalos que siempre busca infiltrar y desestabilizar”.



Aseguró que el ESMAD no fue quien inició las agresiones, “nosotros no justificamos la violencia”, pero el escuadrón únicamente “llega cuando la situación se sale de control y se debe entender que en estos disturbios puede haber consecuencias”.



Afirmó que, si bien el alcalde no está de acuerdo con las corridas, eso no significa que la gente no pueda ir a la plaza “si es algo que les gusta”.



Aseveró que el alcalde Peñalosa nunca ha prohibido las manifestaciones en Bogotá porque es un “derecho de todos los ciudadanos, lo que va a pasar en esta oportunidad es que, si hay manifestaciones, se harán más lejos de la plaza y de la gente que va para evitar problemas”.



