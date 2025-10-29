Asamblea del Valle aprueba vigencias futuras para el Tren de Cercanías

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca aprobó el proyecto de ordenanza 023, que autoriza a la gobernación a comprometer vigencias futuras por 1,8 billones de pesos para financiar proyectos estratégicos en infraestructura, salud, educación, deporte y tecnología.

La decisión asegura los recursos que el departamento destinará al Tren de Cercanías del Valle, considerado el proyecto de movilidad más importante de la región. El ponente del proyecto de ordenanza, el diputado Diego Mosquera, señaló que la aprobación envía un mensaje claro al Gobierno Nacional.

“Se están aprobando vigencias futuras para cinco secretarías, pero el mensaje más contundente para todos los vallecaucanos y para el Gobierno Nacional es la inversión en el Tren de Cercanías. Aquí está asegurada la plata. Necesitamos que antes del 8 de noviembre el Gobierno central dé el visto bueno para poder que tengamos la construcción del primer tramo”, expresó Mosquera.

Por su parte, el diputado Daniel Hoyos resaltó que, con esta aprobación, el departamento garantiza su aporte al sistema férreo, asegurando los recursos para que este sueño sea una realidad y beneficie a toda la región.



“Es el proyecto de más grande envergadura que vamos a tener en los últimos años. Nosotros, como departamento, tenemos un compromiso de aportar 1.7 billones y hoy estamos garantizando los recursos para que ese proyecto sea una realidad y beneficie a todos los vallecaucanos”, dijo Hoyos.

Además del visto bueno de la asamblea, 44 gremios del Valle del Cauca enviaron una carta a los congresistas del departamento solicitando su apoyo al Tren de Cercanías. En el documento, los gremios destacan que el proyecto promueve la movilidad sostenible y la integración regional.