"No saben que emoción estar aquí, por fin, en Cali": dijo Shakira al llegar al Valle del Cauca

Inició la verdadera cuenta regresiva, restan solo horas para los dos conciertos que la artista barranquillera realizará en Cali, Valle del Cauca y la expectativa de los asistentes es cada vez mayor, algunos alistan atuendos, accesorios e incluso carteleras para ver su artista favorita, tanto así que llegaron al aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para ver a su artista.

Sobre las 9:30 p.m. la espera llego, la artista, después de bajarse del avión, atendió a la empresa, a pesar de la fuerte lluvia que caía en el Aeropuerto de Palmira, Valle. En sus primeras declaraciones se mostró feliz de regresar a esta región, y manifestó que lo primero que iba era comer chontaduro con sal y miel.

"No saben que emoción estar aquí, por fin, en Cali, poder traer a mis hijos y mostrarles esta ciudad tan querida para mí, su gente, su cultura y bueno, comerme un chontaduro con miel y sal, que es lo primero que voy a hacer cuando llegue al hotel", dijo Shakira.

También hablo sobre la participación que tendrá el Grupo Niche, la emblemática agrupación caleña, dijo que habrá una sorpresa en la primera noche de su concierto.



"Muy feliz de tenerlos invitados y creo que les vamos a preparar una sorpresita y tener al Grupo Niche de invitados es un honor para mí, poder compartir con ellos el escenario, estos grandes exponentes de la salsa, de la cultura, de este lugar mágico", expresó la artista.

La cantante se mostró emocionada por regresar a la Sucursal del Cielo, aseguró que hace mucho tiempo estaba esperando esta oportunidad para poder compartir con los caleños, pero en especial porque esta vez está acompañada de sus dos hijos, Milán y Sasha.

"Tenía unas ganas de estar aquí y unas ganas de mañana, de pasar mañana, feliz de que nos haya tocado un fin de semana para poder traer a mis hijos aquí. Y nada, los espero, los espero con el corazón abierto. Ya les he hablado del chontaduro, tienen que comer chontaduro con sal y miel".

Las puertas del Estadio Pascual Guerrero se abrirán este sábado a las 5 de la tarde, el Grupo Niche hará su presentación a las 8 de la noche y Shakira iniciará sobre las 9:30 p.m.

