Asesinan a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca

Wilmer Noguera España, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. El crimen tuvo lugar la tarde del sábado 25 de octubre, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a otra persona, a la altura del kilómetro 30 de esa localidad.

De acuerdo con las primeras versiones, los agresores lo habrían retenido después de participar en una actividad académica. Su acompañante fue liberado horas más tarde, mientras que el cuerpo de Noguera fue encontrado sin vida en una zona rural cercana.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes están detrás del asesinato. Según el más reciente reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Noguera es el firmante número 35 del Acuerdo de Paz asesinado en lo que va de 2025.

El organismo recordó que el municipio de Dagua está incluido dentro de la Alerta Temprana 013 de la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre el peligro que enfrentan las comunidades por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial e imponen sus propias normas. En la región operan el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental, así como otras bandas locales.