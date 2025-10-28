En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinan a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca

Asesinan a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca

Hombres armados lo interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a otra persona. Con este hecho, ya son 35 excombatientes asesinados en 2025, según el informe de Indepaz.

Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, fue asesinado en Dagua, Valle del Cauca
Imagen de referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Wilmer Noguera España, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fue asesinado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. El crimen tuvo lugar la tarde del sábado 25 de octubre, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba junto a otra persona, a la altura del kilómetro 30 de esa localidad.

De acuerdo con las primeras versiones, los agresores lo habrían retenido después de participar en una actividad académica. Su acompañante fue liberado horas más tarde, mientras que el cuerpo de Noguera fue encontrado sin vida en una zona rural cercana.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes están detrás del asesinato. Según el más reciente reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Noguera es el firmante número 35 del Acuerdo de Paz asesinado en lo que va de 2025.

Lea también:

  1. Doble homicidio en una gallera de Dagua, Valle
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Dos muertos dejó una balacera en una gallera de Dagua, Valle del Cauca

  2. Controles por parte de la Fuerza Pública hacen parte de las medidas definidas durante un consejo de seguridad realizado en Dagua
    Alcaldía de Dagua
    Pacífico

    Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle, tras hostigamiento a estación de Policía

El organismo recordó que el municipio de Dagua está incluido dentro de la Alerta Temprana 013 de la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre el peligro que enfrentan las comunidades por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial e imponen sus propias normas. En la región operan el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental, así como otras bandas locales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Dagua

Publicidad

Publicidad

Publicidad