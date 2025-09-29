Dos muertos dejó una balacera en una gallera de Dagua, Valle del Cauca

Momentos de pánico se vivieron durante el fin de semana en una gallera del municipio de Dagua, occidente del Valle del Cauca, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon indiscriminadamente contra las personas que ahí departían.

En medio de la balacera murieron dos personas, identificadas como Johan Camilo Sánchez Gutiérrez y Darién Hernando Arango Bolaños. Otras tres resultaron heridas, quienes de inmediato fueron trasladadas a un centro asistencial, dos de ellas ya fueron dadas de alta.

"En este momento nos encontramos analizando el material probatorio recogido en el lugar, especialmente los videos de cámaras de videovigilancia de los alrededores con el fin de dar con la captura de los responsables de este desafortunado hecho", señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

— BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 29, 2025

Por el momento no se tiene claridad de cuáles habrían sido las causas que desencadenaron el crimen, las autoridades dispusieron un equipo especial de investigadores para esclarecer lo ocurrido.