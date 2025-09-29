En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos muertos dejó una balacera en una gallera de Dagua, Valle del Cauca

Dos muertos dejó una balacera en una gallera de Dagua, Valle del Cauca

Por el momento no se tiene claridad de cuáles habrían sido las causas que desencadenaron el crimen.

Doble homicidio en una gallera de Dagua, Valle
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Momentos de pánico se vivieron durante el fin de semana en una gallera del municipio de Dagua, occidente del Valle del Cauca, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon indiscriminadamente contra las personas que ahí departían.

En medio de la balacera murieron dos personas, identificadas como Johan Camilo Sánchez Gutiérrez y Darién Hernando Arango Bolaños. Otras tres resultaron heridas, quienes de inmediato fueron trasladadas a un centro asistencial, dos de ellas ya fueron dadas de alta.

"En este momento nos encontramos analizando el material probatorio recogido en el lugar, especialmente los videos de cámaras de videovigilancia de los alrededores con el fin de dar con la captura de los responsables de este desafortunado hecho", señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Por el momento no se tiene claridad de cuáles habrían sido las causas que desencadenaron el crimen, las autoridades dispusieron un equipo especial de investigadores para esclarecer lo ocurrido.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle del Cauca

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad