Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle, tras hostigamiento a estación de Policía

Tras el hostigamiento armado contra la Estación de Policía del municipio de Dagua, las autoridades locales y la Fuerza Pública han decidido implementar medidas urgentes para aumentar los controles y reforzar las capacidades de seguridad en el municipio.
La iniciativa busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y responder de manera efectiva ante los actos de violencia ocurridos en los últimos días.
El consejo de seguridad, convocado por la alcaldesa Karol Villarejo, reunió a representantes de la Gobernación del Valle del Cauca y a miembros de la Fuerza Pública. Durante la reunión, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, detalló las acciones que se pondrán en marcha para hacer frente a la situación.
Según Londoño, se incrementarán los patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales de Dagua. Además, se reforzará la capacidad de la Policía Judicial para investigar y dar con los responsables del hostigamiento, que tuvo lugar el día anterior contra la estación de policía local.
“Se están tomando determinaciones como reforzar las capacidades de nuestra Policía Judicial, aumentar los patrullajes mixtos entre nuestra Policía y Ejército, y redoblar los esfuerzos para ubicar a los autores del hostigamiento", aseguró el funcionario.
La Fuerza Pública intensificará los controles en puntos clave de Dagua para evitar que nuevos hechos de violencia afecten a la comunidad.
En el marco del consejo de seguridad, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables del ataque.