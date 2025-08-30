Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle, tras hostigamiento a estación de Policía

Tras el hostigamiento armado contra la Estación de Policía del municipio de Dagua, las autoridades locales y la Fuerza Pública han decidido implementar medidas urgentes para aumentar los controles y reforzar las capacidades de seguridad en el municipio.

La iniciativa busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y responder de manera efectiva ante los actos de violencia ocurridos en los últimos días.

El consejo de seguridad, convocado por la alcaldesa Karol Villarejo, reunió a representantes de la Gobernación del Valle del Cauca y a miembros de la Fuerza Pública. Durante la reunión, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, detalló las acciones que se pondrán en marcha para hacer frente a la situación.

Según Londoño, se incrementarán los patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales de Dagua. Además, se reforzará la capacidad de la Policía Judicial para investigar y dar con los responsables del hostigamiento, que tuvo lugar el día anterior contra la estación de policía local.

Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle tas hostigamiento a estación de Policía Foto: Gobernación

“Se están tomando determinaciones como reforzar las capacidades de nuestra Policía Judicial, aumentar los patrullajes mixtos entre nuestra Policía y Ejército, y redoblar los esfuerzos para ubicar a los autores del hostigamiento", aseguró el funcionario.

La Fuerza Pública intensificará los controles en puntos clave de Dagua para evitar que nuevos hechos de violencia afecten a la comunidad.

En el marco del consejo de seguridad, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables del ataque.