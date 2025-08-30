Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle, tras hostigamiento a estación de Policía

Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle, tras hostigamiento a estación de Policía

Se activa un protocolo de investigación con la Policía Judicial para investigar y dar con los responsables del hostigamiento.

Controles por parte de la Fuerza Pública hacen parte de las medidas definidas durante un consejo de seguridad realizado en Dagua
Alcaldía de Dagua
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 01:58 p. m.

Tras el hostigamiento armado contra la Estación de Policía del municipio de Dagua, las autoridades locales y la Fuerza Pública han decidido implementar medidas urgentes para aumentar los controles y reforzar las capacidades de seguridad en el municipio.

La iniciativa busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y responder de manera efectiva ante los actos de violencia ocurridos en los últimos días.

El consejo de seguridad, convocado por la alcaldesa Karol Villarejo, reunió a representantes de la Gobernación del Valle del Cauca y a miembros de la Fuerza Pública. Durante la reunión, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, detalló las acciones que se pondrán en marcha para hacer frente a la situación.

Según Londoño, se incrementarán los patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales de Dagua. Además, se reforzará la capacidad de la Policía Judicial para investigar y dar con los responsables del hostigamiento, que tuvo lugar el día anterior contra la estación de policía local.

Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle tas hostigamiento a estación de Policía
Se refuerza la seguridad en Dagua, Valle tas hostigamiento a estación de Policía
Foto: Gobernación

“Se están tomando determinaciones como reforzar las capacidades de nuestra Policía Judicial, aumentar los patrullajes mixtos entre nuestra Policía y Ejército, y redoblar los esfuerzos para ubicar a los autores del hostigamiento", aseguró el funcionario.

La Fuerza Pública intensificará los controles en puntos clave de Dagua para evitar que nuevos hechos de violencia afecten a la comunidad.

Publicidad

En el marco del consejo de seguridad, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables del ataque.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

violencia